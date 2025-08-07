Segurança

Homem é apedrejado e morre após furtar uma escada em Cariacica

O irmão da vítima contou aos policiais que o homem já havia cometido outros furtos na região. A autoria do crime segue desconhecida.

Foto: Divulgação

Um homem de 47 anos foi assassinado com golpes de pauladas e apedrejado em Cariacica, na última quarta-feira (6). Segundo informações, a vítima foi morta após furtar uma escada na região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado; no entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local das agressões.

O irmão da vítima contou aos policiais que o homem já havia cometido outros furtos na região. A autoria do crime segue desconhecida.

