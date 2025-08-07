Segurança

Homem estupra vizinha de 11 anos em Guarapari

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari e confirmou que o crime ocorreu, mas afirmou que a penetração não foi concluída.

Um homem foi preso, na última terça-feira (25), acusado de estuprar uma criança de 11 anos, em Guarapari. De acordo com informações da Polícia Militar, foi a própria mãe da vítima quem descobriu o abuso.

Para a PM, a mãe contou que teria deixado a filha com a tia enquanto ia ao médico; no entanto, ao voltar, a mãe do suspeito contou que a criança apresentava algumas marcas no pescoço.

A criança contou à mãe que as marcas foram feitas pelo vizinho enquanto ele a beijava. Imediatamente, a mulher confrontou o suspeito, de 25 anos, que a princípio negou as acusações. Contudo, na delegacia, ele confessou o crime.

A criança relatou ter sofrido os abusos em outras ocasiões e o acusado a presenteava com blusas, chinelos e vestido.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari e confirmou que o crime ocorreu, mas afirmou que a penetração não foi concluída.

Em seguida, ele foi conduzido para a Delegacia Regional do município e autuado em flagrante por estupro de vulnerável e foi encaminhado para o sistema prisional.

