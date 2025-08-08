Homem é assassinado após desentendimento com colega de trabalho em frigorifico no ES

Um desentendimento entre dois colegas de trabalho terminou em morte em um frigorífico em Viana, na última quinta-feira (7). A vítima foi morta com golpes de faca, de acordo com as informações.

Um funcionário contou aos policiais que estava em horário de descanso quando ouviu a briga entre os dois homens; contudo, a motivação não foi informada. Ao chegar ao local, ele encontrou a vítima já esfaqueada. Após o crime, o suspeito entrou em um caminhão da empresa e fugiu.

Leia também: PMES salva homem que seria executado pelo ‘tribunal do crime’ na Serra; entenda

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu.

O corpo foi retirado pela perícia e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. O suspeito ainda não foi localizado.