PMES salva homem que seria executado pelo ‘tribunal do crime’ na Serra; entenda

Equipes da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), durante patrulhamento realizado na última quinta-feira (7), no bairro Planalto Serrano, no município da Serra, salvaram um homem que estava prestes a ser executado por traficantes em uma área de mata da região. A ação rápida das guarnições resultou ainda na prisão de um dos suspeitos de participação no crime.



Os militares foram informados por populares de que indivíduos ligados ao tráfico local haviam levado um homem para uma área de mata próxima, com a intenção de executá-lo. Diante da denúncia, as equipes pediram apoio de outras viaturas e foram ao local indicado.

Ao se aproximarem, os policiais escutaram gritos de socorro e avistaram um grupo de suspeitos agredindo a vítima. Um dos indivíduos desferia pauladas contra o homem, enquanto outro realizou um disparo de arma de fogo que atingiu sua perna esquerda.



Os militares deram ordem de abordagem, mas os indivíduos não obedeceram e efetuaram vários disparos contra os policiais. Houve o revide e os suspeitos fugiram. A vítima, de 30 anos, foi socorrida à UPA de Serra Sede e, posteriormente, transferida ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves.



No hospital, o homem relatou que foi espancado e baleado por integrantes do tráfico do bairro. Em posse das informações repassadas, os militares intensificaram o patrulhamento na região e localizaram um dos suspeitos, de 24 anos, em frente a uma residência. Ele foi abordado e conduzido à 3ª Delegacia Regional da Serra.