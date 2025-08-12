Homem é detido com arma e drogas durante ação da PM em Atílio Vivácqua

Após denúncias de tráfico de drogas recebidas, a Polícia Militar realizou uma ação no bairro Alto Niterói, em Atílio Vívácqua, e apreendeu arma e droga. Um suspeito foi detido durante a operação.

De acordo com informações da Polícia Militar, após as denúncias, a equipe da Força Tática da 15ª Cia Independente intensificou o patrulhamento e abordou um indivíduo suspeito.

Com ele, foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm, um carregador e 22 munições calibre 9mm, R$ 69,00 em dinheiro, uma pedra de cocaína, uma balança de precisão e material para embalo de entorpecentes.

O suspeito e todo o material foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.