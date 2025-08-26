Segurança

Homem é detido em Muqui com revólver durante patrulhamento

O homem e a arma apreendida foram encaminhados à 7ª Regional da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim

Foto: Divulgação PMES

Um homem foi detido portando uma arma na cintura, no Centro de Muqui, pela Polícia Militar. A prisão, segundo a PM, ocorreu após informações do Serviço de Inteligência da 15ª Companhia Independente.

Durante a abordagem, os policiais localizaram um revólver calibre .38 na cintura do condutor, municiado com cinco cartuchos.

O homem e a arma apreendida foram encaminhados à 7ª Regional da Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram tomadas as providências cabíveis.

