Homem é encontrado morto dentro de apartamento em Cachoeiro

A causa da morte ainda não foi confirmada

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais

Um homem foi encontrado morto dentro de um apartamento no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (19).

Informações repassadas por amigos da vítima indicam que ele teria sofrido um infarto; entretanto, a causa da morte ainda não foi confirmada.

O AQUINOTICIAS entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Científica, mas não obteve retorno até o momento.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

