Homem é encontrado morto dentro de apartamento em Cachoeiro

Um homem foi encontrado morto dentro de um apartamento no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (19).

Informações repassadas por amigos da vítima indicam que ele teria sofrido um infarto; entretanto, a causa da morte ainda não foi confirmada.

Leia também: Polícia Militar apreende grande quantidade de droga no bairro Bela Vista em Cachoeiro

O AQUINOTICIAS entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Científica, mas não obteve retorno até o momento.