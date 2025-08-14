Homem é flagrado com drogas durante operação da Polícia Militar em Cachoeiro

Um homem foi preso na última quarta-feira (13), na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado em Cachoeiro de Itapemirim durante a operação Cavalo de Aço.

Segundo a Polícia Militar, a equipe avistou dois indivíduos em uma motocicleta CB 300F vermelha. Ao notar a aproximação da viatura, o passageiro demonstrou nervosismo e apresentava um volume suspeito na cintura.

Durante a abordagem, os militares encontraram um tablete de meio quilo de substância análoga à maconha. Também foram apreendidos dois celulares. O condutor da motocicleta, identificado como mototaxista, foi encaminhado como testemunha.

O suspeito foi algemado para garantir a segurança da ocorrência e conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido, para as providências legais.