Homem é flagrado pilotando motocicleta furtada e carregando drogas em Ibatiba

A Polícia Militar recuperou, no último domingo (17), uma motocicleta com registro de furto. O veículo foi localizado na Avenida Lazarino Ricci, no Centro de Ibatiba.

De acordo com a PM, a o condutor, um homem de 46 anos, foi abordado e alegou desconhecer que o veículo era produto de furto. Ele afirmou que a motocicleta pertenceria ao seu patrão, residente em Iúna.

Durante a abordagem, o homem ainda informou ser usuário de crack e que havia consumido a droga naquele dia. Uma pedra de crack e uma nota de R$ 10 foram encontradas em uma capa do celular, confirmando a declaração.

O indivíduo foi conduzido ao DPJ de Alegre, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão. O veículo foi encaminhado ao pátio do DETRAN de Guaçuí.