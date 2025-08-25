Segurança

Homem é preso após ameaçar a ex no bairro Caiçara em Cachoeiro

O homem foi conduzido à delegacia regional, junto com o material apreendido.

Foto: Divulgação PMES

Um homem foi detido, pela Polícia Militar no último sábado (23), após ameaçar a ex-companheira no bairro Caiçaram em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da PM, a vítima acionou a corporação relatando estar sendo perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro. Ela contou que, em dias anteriores, o suspeito havia afirmado que tiraria sua vida e que possuía uma arma de fogo.

Durante as buscas, os militares localizaram o homem em um veículo próximo à residência dele. Na abordagem, nada foi encontrado. Questionado, o suspeito confirmou que mantinha uma arma em casa. Com a autorização dele, os policiais entraram no imóvel e apreenderam o revólver e as munições.

O homem foi conduzido à delegacia regional, junto com o material apreendido. Ele foi informado sobre seus direitos e entregue às autoridades competentes sem sinais de lesões.

