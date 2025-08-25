Segurança

Homem é preso após tentar vender moto furtada em Castelo

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação PMES

Um homem foi preso em flagrante no último sábado (23) após tentar vender uma motocicleta com restrição de furto em Castelo.

De acordo com a Polícia Militar, o verdadeiro proprietário do veículo percebeu o anúncio e marcou um encontro com o suspeito em um posto de combustíveis localizado na Rodovia Pedro Cola. A negociação seria para a venda de uma Honda/CG 150 Titan, de cor prata.

A guarnição acompanhou a movimentação à distância e realizou a abordagem no momento em que o suspeito apresentou a motocicleta ao suposto comprador. Após a verificação dos sinais identificadores, foi confirmado que o veículo constava como furtado.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio credenciado do Detran/ES.

