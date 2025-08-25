Homem é preso após tentar vender moto furtada em Castelo

Um homem foi preso em flagrante no último sábado (23) após tentar vender uma motocicleta com restrição de furto em Castelo.

De acordo com a Polícia Militar, o verdadeiro proprietário do veículo percebeu o anúncio e marcou um encontro com o suspeito em um posto de combustíveis localizado na Rodovia Pedro Cola. A negociação seria para a venda de uma Honda/CG 150 Titan, de cor prata.

A guarnição acompanhou a movimentação à distância e realizou a abordagem no momento em que o suspeito apresentou a motocicleta ao suposto comprador. Após a verificação dos sinais identificadores, foi confirmado que o veículo constava como furtado.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio credenciado do Detran/ES.