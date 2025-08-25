Homem é preso com drogas e dinheiro em Cachoeiro; confira detalhes

Um homem foi preso, pela Polícia Militar, em flagrante por tráfico de drogas no último sábado (23), no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Pm, o suspeito foi abordado na Rua Pedro Gusmão. Com ele, os policiais encontraram 30 pedras de crack, dois pinos de cocaína e R$ 29 em dinheiro trocado. Durante a ação, o homem confessou que começaria a vender os entorpecentes na região, já conhecida pela movimentação do tráfico.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à 7ª Delegacia Regional de Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Drogas (7ª DRCI).