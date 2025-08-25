Segurança

Homem é preso com drogas e dinheiro em Cachoeiro; confira detalhes

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à 7ª Delegacia Regional de Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Drogas

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação PMES

Um homem foi preso, pela Polícia Militar, em flagrante por tráfico de drogas no último sábado (23), no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Pm, o suspeito foi abordado na Rua Pedro Gusmão. Com ele, os policiais encontraram 30 pedras de crack, dois pinos de cocaína e R$ 29 em dinheiro trocado. Durante a ação, o homem confessou que começaria a vender os entorpecentes na região, já conhecida pela movimentação do tráfico.

Leia também: Homem é preso após ameaçar a ex no bairro Caiçara em Cachoeiro

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à 7ª Delegacia Regional de Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Drogas (7ª DRCI).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por