Homem é preso com drogas e celulares em operação da PM em Vargem Alta

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (30) no Centro de Vargem Alta, acusado de tráfico de drogas. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar durante um patrulhamento na região.

Segundo a ocorrência, os militares receberam informações de um usuário sobre a existência de uma nova boca de fumo próxima ao hospital municipal. Ao chegar ao local indicado, os policiais flagraram um suspeito, que conseguiu fugir para uma área de mata. Durante buscas na residência associada ao tráfico, foram encontrados entorpecentes, celulares e materiais utilizados para embalar drogas.

Enquanto deixavam o local, os militares foram informados por vizinhos de que dois indivíduos estariam escondidos em uma garagem desativada. Um deles conseguiu escapar, mas o outro, identificado como H. R. J. R., foi detido. Com ele, a polícia apreendeu R$ 200 em dinheiro fracionado, além de mais drogas e um celular.

No total, foram apreendidas 24 porções de maconha, 10 pinos de cocaína, sete pedras de crack, três celulares e R$ 200 em espécie. O suspeito foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.