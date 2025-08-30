Homem é preso com grande quantidade de cocaína em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem foi preso na última sexta-feira (29) no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, acusado de tráfico de drogas. Durante uma ação preventiva contra o crime, policiais militares do 9º Batalhão abordaram o suspeito após perceberem uma tentativa de fuga.

De acordo com a Polícia Militar, o homem tentou esconder uma sacola em um buraco no barranco da Rua Tércio Amorim Pinheiro, entretanto acabou sendo alcançado. Com ele, foram encontrados R$ 30 em dinheiro. Já no esconderijo, os militares localizaram uma sacola contendo 60 papelotes de substância semelhante à cocaína.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o suspeito, que permanece à disposição da Justiça.