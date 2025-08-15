Segurança

Homem é preso com drogas e dinheiro no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro

O homem e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as medidas cabíveis.

Foto: Divulgação

A Polícia Militar apreendeu drogas e dinheiro durante patrulhamento no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (15).

De acordo com a PM, a equipe realizava rondas na Rua Tércio Amorim Pinheiro para coibir o tráfico de entorpecentes quando avistou um homem entregando algo aos ocupantes de um carro preto. Ao perceber a aproximação da viatura, o veículo deixou o local e o suspeito tentou disfarçar, descartando um objeto próximo ao meio-fio e caminhando na direção oposta.

Na abordagem, os militares encontraram dinheiro com o suspeito. Em seguida, durante buscas na via, localizaram papelotes de cocaína no ponto onde ele havia descartado o material.

