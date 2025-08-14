GCM de Cachoeiro recupera moto com restrição de furto na Ilha da Luz

Uma motocicleta com restrição de furto e roubo foi recuperada pela Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim durante abordagem no bairro Ilha da Luz, nesta quinta-feira (14). A ação contou com apoio do videomonitoramento, que identificou o veículo trafegando pela Ponte Guadalajara.

Ao receber a informação, a equipe da GCM interceptou a condutora, que não possuía habilitação. Questionada sobre a origem da motocicleta, ela afirmou desconhecer a restrição e informou que o veículo havia sido adquirido pelo esposo em 2022.

A mulher foi conduzida à delegacia, onde prestou esclarecimentos; o esposo e cunhado da conduzida estiveram na delegacia e confirmara a versão. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran.