Polícia prende motociclista com crack na BR-101, em Mimoso do Sul

Foto: Divulgação PMES

Um homem foi preso nesta sexta-feira (29) durante um cerco realizado pela 15ª Companhia Independente na BR-101, em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer 150 quando foi abordado. Com ele, os militares encontraram aproximadamente 502 gramas de crack, um pino de cocaína e um celular.

A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio do Detran. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade policial junto ao material recolhido.

