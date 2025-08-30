Polícia prende motociclista com crack na BR-101, em Mimoso do Sul

Um homem foi preso nesta sexta-feira (29) durante um cerco realizado pela 15ª Companhia Independente na BR-101, em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer 150 quando foi abordado. Com ele, os militares encontraram aproximadamente 502 gramas de crack, um pino de cocaína e um celular.

A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio do Detran. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade policial junto ao material recolhido.