Homem é preso em flagrante por tráfico após abordagem em Muqui
O veículo foi removido ao pátio credenciado, com apoio da PT 353.
Um homem foi preso nesta terça-feira (26) por tráfico de drogas em Muqui, durante abordagem de um veículo na BR-393 pela guarnição da RP 5212, em ação conjunta com o Serviço de Inteligência da 15ª Cia Ind.
Durante a revista, os policiais encontraram dois tabletes de maconha, totalizando 1,58 kg.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à 7ª DR de Cachoeiro de Itapemirim, junto ao material apreendido. O veículo foi removido ao pátio credenciado, com apoio da PT 353.
