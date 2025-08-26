Homem é preso em flagrante por tráfico após abordagem em Muqui

Um homem foi preso nesta terça-feira (26) por tráfico de drogas em Muqui, durante abordagem de um veículo na BR-393 pela guarnição da RP 5212, em ação conjunta com o Serviço de Inteligência da 15ª Cia Ind.

Durante a revista, os policiais encontraram dois tabletes de maconha, totalizando 1,58 kg.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à 7ª DR de Cachoeiro de Itapemirim, junto ao material apreendido. O veículo foi removido ao pátio credenciado, com apoio da PT 353.