Segurança

Homem é preso em flagrante por tráfico após abordagem em Muqui

O veículo foi removido ao pátio credenciado, com apoio da PT 353.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação PMES

Um homem foi preso nesta terça-feira (26) por tráfico de drogas em Muqui, durante abordagem de um veículo na BR-393 pela guarnição da RP 5212, em ação conjunta com o Serviço de Inteligência da 15ª Cia Ind.

Durante a revista, os policiais encontraram dois tabletes de maconha, totalizando 1,58 kg.

Leia também: Homem é detido em Muqui com revólver durante patrulhamento

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à 7ª DR de Cachoeiro de Itapemirim, junto ao material apreendido. O veículo foi removido ao pátio credenciado, com apoio da PT 353.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

MuquiPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por