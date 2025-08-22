PRF prende motorista com mandado de prisão em aberto na BR-101
Diante da constatação, o motorista foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária local para as providências cabíveis.
Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, na última quarta-feira (20), durante fiscalização no km 244 da BR-101, em Serra. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.
De acordo com a PRF, o veículo foi abordado pela equipe e, durante a verificação dos documentos do condutor, foi constatado, por meio do Banco Nacional de Mandados de Prisão, que havia contra ele um mandado judicial decorrente de condenação ainda não transitada em julgado.
