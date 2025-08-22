Segurança

PRF prende motorista com mandado de prisão em aberto na BR-101

Diante da constatação, o motorista foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária local para as providências cabíveis.

Foto: Divulgação PRF

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, na última quarta-feira (20), durante fiscalização no km 244 da BR-101, em Serra. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

De acordo com a PRF, o veículo foi abordado pela equipe e, durante a verificação dos documentos do condutor, foi constatado, por meio do Banco Nacional de Mandados de Prisão, que havia contra ele um mandado judicial decorrente de condenação ainda não transitada em julgado.

Diante da constatação, o motorista foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária local para as providências cabíveis.

