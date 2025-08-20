Homem é preso por tráfico de drogas em Mimoso do Sul

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na localidade de Catuné, em Mimoso do Sul, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas.

De acordo com a PM, com o suspeito foram encontrados diversos materiais ilícitos. Ainda no mesmo dia, outro homem com mandado de prisão em aberto foi localizado na mesma região.

Foram apreendidos:

R$ 394 em espécie

35 pés de maconha

1 aparelho celular

1 espingarda calibre .36

2 munições calibre .36 intactas

1 espingarda de pressão

27 espoletas e materiais para recarga de cartuchos

Os dois detidos e os materiais foram levados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências legais.