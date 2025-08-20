Segurança

Homem é preso por tráfico de drogas em Mimoso do Sul

Os dois detidos e os materiais foram levados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação PMES

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na localidade de Catuné, em Mimoso do Sul, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas.

De acordo com a PM, com o suspeito foram encontrados diversos materiais ilícitos. Ainda no mesmo dia, outro homem com mandado de prisão em aberto foi localizado na mesma região.

Foram apreendidos:

  • R$ 394 em espécie
  • 35 pés de maconha
  • 1 aparelho celular
  • 1 espingarda calibre .36
  • 2 munições calibre .36 intactas
  • 1 espingarda de pressão
  • 27 espoletas e materiais para recarga de cartuchos

Os dois detidos e os materiais foram levados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências legais.

Assuntos:

Mimoso do SulPolícia MilitarSegurançaTráfico de drogas

