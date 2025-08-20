Segurança

K9 ALGA se destaca em apreensões de drogas no Caparaó

Foto: Divulgação PMES

A cadela ALGA, integrante da equipe K9 do 3º Batalhão da Polícia Militar (PM), vem se destacando em operações de combate ao tráfico de drogas realizadas em agosto. Com faro apurado e treinamento especializado, a semovente tem sido fundamental para localizar entorpecentes em diferentes pontos do Caparaó e região.

Entre os dias 9 e 19 de agosto, ALGA participou de três ocorrências importantes. A cadela e a equipe K9 realizaram patrulhamentos e apoiaram operações conjuntas com outras unidades policiais.

Balanço das apreensões

Com o auxílio de ALGA, o 3º BPM retirou de circulação:

  • 905,1 gramas de maconha
  • 145 pedras de crack
  • R$ 875 em espécie
  • 2 balanças de precisão
  • 2 celulares
  • 1 porção de maconha
  • 1 carregador de pistola calibre .380

Ainda segundo a PM, ALGA já se consolidou como um dos principais reforços da unidade, mostrando que contra seu faro é realmente inutíl fugir.

