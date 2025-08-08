Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Valão, em Cachoeiro

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi flagrado dispensando um objeto suspeito durante o patrulhamento dos policiais.

Durante a abordagem, foram encontrados 27 papelotes de substância semelhante à cocaína e, no veículo, 45 pedras de material análogo ao crack, além de um aparelho celular. O suspeito contou aos militares que estaria no “plantão” do tráfico e indicou um local onde guardava mais drogas e dinheiro. Na residência foi localizado mais 13 pedras de crack e R$ 840 em espécie.

O homem foi algemado e conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.