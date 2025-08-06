Segurança

Tristeza! Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro em São José do Calçado

Durante as buscas, os agentes identificaram a possível rota de fuga do suspeito, que teria deixado a cidade em um táxi com destino ao RJ

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Giroflex
Foto: Reprodução

Uma mulher foi assassinada a facadas dentro de sua residência no bairro São Domingos, em São José do Calçado, nesta quarta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima.

A PM foi acionada após denúncias de que uma mulher havia sido esfaqueada. No local, a corporação, com a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram o óbito. Durante as buscas, os agentes identificaram a possível rota de fuga do suspeito, que teria deixado a cidade em um táxi com destino ao Rio de Janeiro, onde possui residência.

Leia também: Urgente! PC prende homem considerado o mais procurado de Marataízes; veja o vídeo

A polícia do Espírito Santo comunicou a corporação do Rio de Janeiro, que localizou e prendeu o suspeito na cidade de Bom Jesus do Itabapoana. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

FeminicídioPolícia MilitarSão José do CalçadoSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por