Tristeza! Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro em São José do Calçado

Uma mulher foi assassinada a facadas dentro de sua residência no bairro São Domingos, em São José do Calçado, nesta quarta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima.

A PM foi acionada após denúncias de que uma mulher havia sido esfaqueada. No local, a corporação, com a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram o óbito. Durante as buscas, os agentes identificaram a possível rota de fuga do suspeito, que teria deixado a cidade em um táxi com destino ao Rio de Janeiro, onde possui residência.

A polícia do Espírito Santo comunicou a corporação do Rio de Janeiro, que localizou e prendeu o suspeito na cidade de Bom Jesus do Itabapoana. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.