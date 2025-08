Homem morre após carro capotar em ribanceira em Muqui

Um homem morreu na manhã deste sábado (2) após o carro em que estava capotar em uma ribanceira em Muqui. De acordo com informações iniciais, a vítima estava sozinha no veículo no momento do acidente.

A perícia da Polícia Científica foi acionada e realizou os procedimentos no local. Em seguida, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.