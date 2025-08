Policial é ferido ao tentar conter confusão em Mimoso do Sul

Uma confusão registrada na madrugada do último sábado (2), em Mimoso do Sul, terminou com um policial ferido e três pessoas envolvidas em agressões físicas e ameaças. O caso aconteceu nas proximidades da sede da AABB, no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o desentendimento teve início dentro de um bar, quando uma mulher foi ameaçada por um homem após discutir com outra frequentadora do local. O companheiro da vítima tentou intervir, mas também foi ameaçado de morte pelo suspeito. Na tentativa de conter a briga, um terceiro homem acabou atingido por uma pedra lançada pelo agressor.

Após a solicitação de ajuda via 190, o suspeito e outros três indivíduos fugiram em direção à Estação. Durante patrulhamento, os militares localizaram o grupo em frente a uma papelaria. Ao ser abordado, o principal suspeito se recusou a obedecer as ordens, afirmou “pode atirar” aos policiais e reagiu com violência.

Diante da resistência, os agentes utilizaram técnicas de imobilização e spray de pimenta. Durante a abordagem, um dos militares foi lesionado no dedo. Mesmo contido momentaneamente, o suspeito aproveitou-se da situação e fugiu novamente, sendo localizado minutos depois em outra rua.

Na nova tentativa de abordagem, ele correu, proferiu ofensas contra os policiais e se evadiu para a casa da mãe. Familiares impediram a entrada dos militares na residência. Com apoio de outra guarnição, os policiais cercaram o imóvel, mas o suspeito pulou o muro dos fundos e escapou.

As vítimas não apresentavam lesões aparentes e recusaram atendimento médico. O caso será investigado pela Polícia Civil.