Segurança

Homem perde visão após agressão com garrafa em bar de Mimoso do Sul

Segundo a Polícia Militar, o suspeito do ataque já possui histórico de violência e envolvimento em agressões anteriores.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Reprodução | PM-ES

Uma briga de bar terminou em tentativa de assassinato em Mimoso do Sul na madrugada deste sábado (30). Um homem foi atingido no rosto e no olho esquerdo por uma garrafa arremessada durante o conflito, sofrendo ferimentos graves que o impedem de enxergar temporariamente.

A vítima foi atendida no Hospital Municipal Apóstolo Pedro e precisará ser transferida para outra unidade em Cachoeiro de Itapemirim para receber atendimento especializado.

A equipe orientou a vítima a registrar o caso na Delegacia de Polícia Civil. Patrulhamentos foram realizados nas áreas próximas ao incidente, mas o suspeito não foi localizado.

O bar onde ocorreu a briga já estava fechado quando a polícia chegou ao local.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Mimoso do SulPolícia MilitarSegurança

