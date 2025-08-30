Homem perde visão após agressão com garrafa em bar de Mimoso do Sul

Uma briga de bar terminou em tentativa de assassinato em Mimoso do Sul na madrugada deste sábado (30). Um homem foi atingido no rosto e no olho esquerdo por uma garrafa arremessada durante o conflito, sofrendo ferimentos graves que o impedem de enxergar temporariamente.

A vítima foi atendida no Hospital Municipal Apóstolo Pedro e precisará ser transferida para outra unidade em Cachoeiro de Itapemirim para receber atendimento especializado.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito do ataque já possui histórico de violência e envolvimento em agressões anteriores.

A equipe orientou a vítima a registrar o caso na Delegacia de Polícia Civil. Patrulhamentos foram realizados nas áreas próximas ao incidente, mas o suspeito não foi localizado.

O bar onde ocorreu a briga já estava fechado quando a polícia chegou ao local.