Homens são presos e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Sooretama

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu dois homens e apreendeu um adolescente durante operação no bairro Vila do Sol, em Sooretama, na tarde dessa quinta-feira (14). A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia do município e teve como alvo o combate ao tráfico de drogas.

Segundo a PCES, a região é conhecida pela intensa movimentação de entorpecentes. Durante diligências, os agentes identificaram um grupo em atitude suspeita em frente a um imóvel. Após breve campana, foi possível observar a entrega de um invólucro entre dois indivíduos.

A equipe realizou a abordagem e, durante a revista, constatou que o material continha pedras de crack. Os suspeitos, de 24 e 28 anos, foram autuados em flagrante. O adolescente, de 17 anos, foi encaminhado para as medidas cabíveis.

Com o apoio de outra equipe, foram realizadas buscas nas proximidades, onde foi localizada mais uma quantidade de entorpecentes escondida em um terreno baldio. Ao todo, foram apreendidas 25 pedras de crack R$ 230,00 em espécie.

Os dois homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e após procedimentos de praxe, encaminhados ao Sistema Prisional. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, sendo reintegrado à família, com o compromisso de se apresentar ao Ministério Público quando solicitado.