Ibatiba: grave acidente deixa um morto e três feridos, entre eles uma criança

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um grave acidente na última terça-feira, na BR-262, em Ibatiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um Chevrolet Celta.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A vítima de 73 anos, que conduzia um Fiat Uno, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No outro carro estavam o motorista e duas passageiras, que foram socorridos e encaminhados com ferimentos ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.

Leia também: Quatro pessoas são presas e veículo furtado é recuperado pela PM em Cachoeiro

Uma criança de seis anos também estava entre os envolvidos e foi levada ao Hospital Estadual Infantil Dra. Milena Gottardi, em Vitória.