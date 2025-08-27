Segurança

Ibatiba: grave acidente deixa um morto e três feridos, entre eles uma criança

A vítima de 73 anos, que conduzia um Fiat Uno, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um grave acidente na última terça-feira, na BR-262, em Ibatiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um Chevrolet Celta.

A vítima de 73 anos, que conduzia um Fiat Uno, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No outro carro estavam o motorista e duas passageiras, que foram socorridos e encaminhados com ferimentos ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.

Uma criança de seis anos também estava entre os envolvidos e foi levada ao Hospital Estadual Infantil Dra. Milena Gottardi, em Vitória.

