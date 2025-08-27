Quatro pessoas são presas e veículo furtado é recuperado pela PM em Cachoeiro

Um veículo Fiat Uno Way, com restrição de furto e roubo, foi recuperado na última terça-feira (26) na rodovia Mauro Miranda Madureira, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, quatro ocupantes estavam no carro no momento da abordagem. A ação foi possível após o Copom informar, via rádio, que o veículo trafegava pela rodovia 482 em direção ao distrito de Morro Grande. Durante o patrulhamento, os militares localizaram e interceptaram o automóvel.

Durante a revista, os policiais apreenderam 12 pedras de crack, três pinos de cocaína, cerca de 20 gramas de maconha e R$ 210 em dinheiro.

Os suspeitos foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O carro recuperado foi encaminhado ao pátio credenciado pelo Detran.