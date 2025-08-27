Segurança

Quatro pessoas são presas e veículo furtado é recuperado pela PM em Cachoeiro

Os suspeitos foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação PMES

Um veículo Fiat Uno Way, com restrição de furto e roubo, foi recuperado na última terça-feira (26) na rodovia Mauro Miranda Madureira, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, quatro ocupantes estavam no carro no momento da abordagem. A ação foi possível após o Copom informar, via rádio, que o veículo trafegava pela rodovia 482 em direção ao distrito de Morro Grande. Durante o patrulhamento, os militares localizaram e interceptaram o automóvel.

Durante a revista, os policiais apreenderam 12 pedras de crack, três pinos de cocaína, cerca de 20 gramas de maconha e R$ 210 em dinheiro.

Os suspeitos foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O carro recuperado foi encaminhado ao pátio credenciado pelo Detran.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPolícia MilitarSegurança

