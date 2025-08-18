PM apreende arma caseira e drogas dentro de apartamento em Cachoeiro
Ainda segundo os policiais, assim que chegaram no local, foi possível visualizar pela janela do imóvel diversos pinos de cocaína
Uma arma de fogo de fabricação caseira e drogas foram apreendidas pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (18), em um apartamento localizado no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim. Nenhum suspeito foi detido durante a ação.
De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia levou a equipe até uma residência que seria usado para armazenamento de armas e entorpecentes.
Leia também: Cachoeiro: suspeito de tráfico é preso durante ação da PM
Ainda segundo os policiais, assim que chegaram no local, foi possível visualizar pela janela do imóvel diversos pinos de cocaína. Como a janela estava aberta, a equipe conseguiu entrar no apartamento e realizar a apreensão.
Foram encontrados uma pistola de fabricação caseira calibre 9mm, três munições do mesmo calibre, uma faca e dez pinos de cocaína. Entretanto, ninguém foi preso.
Apesar das buscas, nenhum indivíduo foi localizado até o encerramento da ocorrência.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui