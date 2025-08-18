PM apreende arma caseira e drogas dentro de apartamento em Cachoeiro

Uma arma de fogo de fabricação caseira e drogas foram apreendidas pela Polícia Militar, nesta segunda-feira (18), em um apartamento localizado no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim. Nenhum suspeito foi detido durante a ação.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia levou a equipe até uma residência que seria usado para armazenamento de armas e entorpecentes.

Ainda segundo os policiais, assim que chegaram no local, foi possível visualizar pela janela do imóvel diversos pinos de cocaína. Como a janela estava aberta, a equipe conseguiu entrar no apartamento e realizar a apreensão.

Foram encontrados uma pistola de fabricação caseira calibre 9mm, três munições do mesmo calibre, uma faca e dez pinos de cocaína. Entretanto, ninguém foi preso.

Apesar das buscas, nenhum indivíduo foi localizado até o encerramento da ocorrência.