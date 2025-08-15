IEL-ES realiza o seminário “Mulheres em Movimento” em Linhares

O Teatro Sesi Linhares será palco do seminário “Mulheres em Movimento – Uma conversa sobre trabalho, carreira e igualdade” no dia 28 de agosto, das 08h30 às 11h30. O encontro gratuito é promovido pelo Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) e voltado especialmente para profissionais de Recursos Humanos, gestores(as) e lideranças femininas. Para participar é necessário se inscrever clicando aqui

A iniciativa busca sensibilizar empresas e lideranças para a importância da diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, valorizando organizações que já adotam práticas voltadas para a equidade de gênero. O encontro reunirá representantes de empresas, governo e sociedade civil para apresentar dados, experiências e casos de sucesso que contribuem para um ambiente corporativo mais justo e inclusivo.

“O IEL Espírito Santo entende que a inclusão e a diversidade são pautas estratégicas e fundamentais para a competitividade das empresas. Com o ‘Mulheres em Movimento’, queremos inspirar lideranças e mostrar que investir na equidade de gênero significa ampliar talentos, inovar e gerar mais oportunidades para todos”, afirma o superintendente do IEL-ES, Max Alves.

Durante o seminário, haverá painéis temáticos sobre oportunidades de inclusão diante da escassez de mão de obra, experiências multissetoriais e apresentação dos produtos de diversidade e inclusão da Academia Findes de Negócios – IEL Espírito Santo.

“Nosso objetivo é que o ‘Mulheres em Movimento’ seja um ponto de virada para empresas e lideranças refletirem sobre seu papel na construção de ambientes de trabalho mais justos. Quando promovemos a diversidade e a inclusão, criamos condições para que todos os talentos floresçam, e isso transforma não só as empresas, mas toda a sociedade”, destaca Danieli Souza, gerente de Estratégia e Operações do IEL-ES.

Empresas interessadas em apoiar a iniciativa podem entrar em contato diretamente com a organização do evento para alinhar as formas de participação por meio do e-mail: [email protected] ou telefone: (27) 99613-2684.

Serviço Seminário “Mulheres em Movimento”

Data: 28 de agosto

Horário: 08h30 às 11h30

Local: Teatro SESI Linhares – Av. Filogônio Peixoto, 728, Bairro Aviso, Linhares/ES

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/mulheres-em-movimento-uma-conversa-sobre-trabalho-carreira-e-igualdade/3053719?share_id=copiarlink