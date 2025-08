Impressionante! Vídeo mostra momento em que motociclista 'voa' em acidente em Iriri

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima. Equipes de socorro foram acionadas, mas os detalhes do atendimento não foram divulgados até o momento.

Em um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais é possível ver o momento em que o motociclista colide com o carro e chega “voar” metros a frente.

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (3) na Rodovia ES-060, em Iriri , balneário de Anchieta. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio. No vídeo, é possível ver o veículo atravessando a pista e, logo em seguida, a moto colidindo violentamente contra ele.

