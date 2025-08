VÍDEO | Corpo é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari; imagens fortes

Um corpo foi encontrado boiando no mar da Praia do Morro, em Guarapari, na manhã deste sábado (3). A informação foi confirmada por equipes da base de embarcações do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas após o avistamento.

De acordo com os militares, o corpo foi localizado por um praticante de canoa havaiana, que passava pela região mais afastada da praia. Após o chamado, a equipe seguiu até o ponto indicado, realizou o resgate e levou o corpo até a faixa de areia, no final da praia.

A área foi isolada e os bombeiros aguardam a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica, que ficarão responsáveis pelas próximas etapas da ocorrência.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada. O caso será investigado.