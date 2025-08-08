Influencer denuncia rede de pedofilia no Instagram; veja o vídeo

O criador de conteúdo Felca movimentou as redes sociais ao lançar, no YouTube, o vídeo “Adultização”. Em menos de 48 horas no ar, a produção de quase 50 minutos ultrapassou 3 milhões de visualizações e despertou debates sobre a forma como crianças têm sido apresentadas na internet.

No material, Felca reconstrói casos de exposição infantil com conotação sexual, prática muitas vezes realizada pelos próprios responsáveis das crianças para atrair engajamento. Ele cita, por exemplo, gravações feitas na mansão do influenciador Hytalo Santos, onde menores aparecem em vídeos amplamente divulgados no Instagram.

Além de descrever situações específicas, o youtuber alerta para as consequências psicológicas e sociais que a exposição pode gerar, ressaltando que tais práticas podem facilitar a atuação de predadores sexuais. O ponto mais grave, no entanto, surge quando Felca apresenta indícios da existência de uma rede de pedofilia operando dentro da própria plataforma.

