Joana D’arck, presidente do Sindicato da Saúde, sofre acidente em Vargem Alta

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sitesci) e presidente eleita do Partido dos Trabalhadores (PT) de Cachoeiro de Itapemirim, Joana D’arck Caetano, sofreu um acidente na noite do último sábado (2), na localidade de Sumidouro, zona rural de Vargem Alta.

Segundo nota divulgada pelo Sitesci, Joana estava acompanhada apenas do esposo, Aldeci Gomes, conhecido como Mestre Falcão, no momento do acidente. As circunstâncias da ocorrência não foram detalhadas.

Leia também: Impressionante! Vídeo mostra momento em que motociclista ‘voa’ em acidente em Iriri

Confira a nota oficial

NOTA OFICIAL À IMPRENSA

Informamos que a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (Sitesci) e presidente eleita do PT de Cachoeiro de Itapemirim, Joana D’arck Caetano, sofreu um acidente na noite de sábado, dia 2 de agosto, na localidade de Sumidouro, em Vargem Alta.

No momento do acidente, ela estava acompanhada apenas de seu esposo, Aldeci Gomes, conhecido como Mestre Falcão.

Joana D’arck está internada no hospital Unimed Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece em observação, aguardando avaliação médica. Seu estado é estável.

Agradecemos pelas manifestações de apoio, carinho e solidariedade. Novas informações serão divulgadas assim que possível.

Sitesci – Sindicato dos Trabalhadores da Saúde