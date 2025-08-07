Oportunidades

L.A. Granitos contrata ajudante com início imediato; saiba como se candidatar

De acordo com o anúncio, o profissional irá atuar no apoio ao acabamento de peças em mármore e granito, trabalhando em equipe dentro da área fabril.

Carteira de trabalho - vagas de emprego no Sine de Anchieta
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A L.A. Comércio de Granitos está com oportunidade aberta para o cargo de ajudante de acabador de mármore e granito, em Cachoeiro de Itapemirim. Para concorrer à vaga, não é necessário ter experiência na função. Contudo, a empresa busca pessoas com vontade de aprender, proatividade e comprometimento.

De acordo com o anúncio, o profissional irá atuar no apoio ao acabamento de peças em mármore e granito, trabalhando em equipe dentro da área fabril. A empresa oferece salário conforme piso da categoria, além de benefícios como ticket alimentação, seguro de vida, transporte com ônibus próprio, estacionamento, ganho por produção e gratificação após o período de experiência.

Interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone (28) 3038-8568.

