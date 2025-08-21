Lar dos Idosos em Cachoeiro faz apelo urgente para manter cuidados a 32 moradores

O Lar dos Idosos João XXIII, localizado no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, vive um momento delicado e precisa, mais do que nunca, da solidariedade da comunidade.

Com custos mensais que ultrapassam R$ 60 mil apenas em folha de pagamento dos colaboradores, além de inúmeras outras despesas, a instituição faz um apelo emocionado em favor dos 32 idosos que ali recebem cuidado, dignidade e carinho.

Cristiano Bressan, membro do Conselho do Lar, explica que cada idoso, em média, consome uma receita de R$ 4.500,00 por mês. Entretanto, ao longo dos anos, houve significativa perda de receitas provenientes das esferas federal, estadual e municipal, o que agravou ainda mais a situação financeira da entidade.

“O que arrecadamos hoje cobre apenas cerca de sete meses da folha salarial. Além disso, temos gastos fixos com remédios, energia, manutenção de equipamentos, exigências de segurança e muito mais”, detalha.

Entre os desafios enfrentados, estão despesas com medicamentos não fornecidos pelo SUS, que geram um custo adicional de aproximadamente R$ 8 mil mensais; manutenção da estrutura física e de equipamentos, como lavanderia, que recentemente gerou um gasto de R$ 90 mil; além da necessidade de ampliar o sistema de energia solar para reduzir a conta de luz.

O Lar João XXIII, que tem à frente o presidente Padre Josimar Pirovani, cumpre todas as normas sanitárias e de segurança, mas precisa da contribuição da sociedade para continuar sua missão. “O pouco é muito para nós. Se cada pessoa fizer um PIX, mesmo que pequeno, mas de forma programada por 12 meses, será uma ajuda que garantirá a continuidade do cuidado com nossos idosos”, reforça Bressan.

Como ajudar?

As doações podem ser feitas por meio de PIX utilizando a chave: 39.289.889/0001-04

Ou, se preferir, escaneando o QR Code abaixo:

Cada gesto de generosidade é essencial para que o Lar continue a ser um espaço de acolhimento e amor cristão. Afinal, como lembra Bressan, “todos nós um dia vamos envelhecer e também poderemos precisar de ajuda”.