Limpeza de bueiros no Centro de Cachoeiro causa congestionamento e transtornos

Motoristas relatam lentidão em diversos pontos do Centro de Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta quinta-feira (07), devido uma ação de limpeza de bueiros.

Equipes atuam com caminhão de desobstrução nas imediações da antiga Galeria Elmo, na Rua Siqueira Lima. O trânsito segue congestionado também na Praça Jerônimo Monteiro e no trevo da Unimed.

Leia também: Frente fria retorna a Cachoeiro: veja como fica o tempo nesta quinta-feira

Os pontos com maiores retenções são: Posto Sena, semáforo do Amarelo, Rua Aristides Campos e toda a extensão do Centro.