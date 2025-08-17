Nacional

Luis Fernando Verissimo é internado em estado grave em UTI

O cronista apresenta princípio de pneumonia, segundo informação publicada pela Folha de São Paulo, que aponta que o estado é grave.

Foto: Lindomar Cruz/Agência Brasil

O escritor Luis Fernando Verissimo foi internado neste domingo (17), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

