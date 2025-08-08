Luto! Estrela do Norte lamenta morte de supervisor das categorias de base do clube
Nesta sexta (8), faleceu José Cláudio Oliveira, conhecido como Cláudio.
Nesta sexta (8), faleceu José Cláudio Oliveira, conhecido como Cláudio. Ele fez parte da história do Estrela do Norte Futebol Clube, como supervisor nas categorias de base e no profissional. O clube lamentou, em nota, o falecimento de Cláudio exaltando seu espírito voluntário e sua dedicação.
“Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força e conforto a todos”, expressa um trecho da nota. Confira o texto na integra abaixo.
Nota de pesar
A diretoria do Estrela do Norte Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de José Cláudio Oliveira, carinhosamente conhecido como Cláudio.
Cláudio fez parte da história do nosso clube por muitos anos, atuando como supervisor nas categorias de base e no profissional. Sempre voluntário, dedicou seu tempo e esforço ao Estrela do Norte, deixando sua marca pelo empenho, dedicação, solidariedade e pela disposição constante em ajudar.
Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força e conforto a todos.
Descanse em paz, Cláudio. Sua contribuição e amizade jamais serão esquecidas.
