Atenção! ES entra em situação de atenção para fortes chuvas
A cor amarela indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40 a 60 km/h).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta sexta-feira (8), um alerta de chuvas intensas para 35 cidades do Espírito Santo.
De acordo com o Inmet, o alerta começa às 15h desta sexta e segue até as 12h de sábado (9). A cor amarela indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40 a 60 km/h).
Também pode haver baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira as cidades:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
