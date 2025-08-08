Cidades

Atenção! ES entra em situação de atenção para fortes chuvas

A cor amarela indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40 a 60 km/h).

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Chuvas, alerta, Inmet, previsão do tempo
Foto: Aqui Notícias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta sexta-feira (8), um alerta de chuvas intensas para 35 cidades do Espírito Santo.

De acordo com o Inmet, o alerta começa às 15h desta sexta e segue até as 12h de sábado (9). A cor amarela indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40 a 60 km/h).

Leia também: Quinta onda de frio avança e temperaturas vão despencar até 5ºC no ES

Também pode haver baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Confira as cidades:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante
  35. Viana

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito SantoInmet

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por