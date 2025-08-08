Atenção! ES entra em situação de atenção para fortes chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta sexta-feira (8), um alerta de chuvas intensas para 35 cidades do Espírito Santo.

De acordo com o Inmet, o alerta começa às 15h desta sexta e segue até as 12h de sábado (9). A cor amarela indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40 a 60 km/h).

Também pode haver baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Confira as cidades: