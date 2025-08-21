Luto! Morre Leonilda Gava Barros, a primeira vereadora de Cachoeiro

Nesta quinta-feira (21), morreu Leonilda Gava Barros, conhecida como “Dona Nega”, a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

“Dona Nega” fez história ao ser eleita vereadora em 1989, em uma época em que a presença feminina na política era rara. Sua trajetória abriu caminhos para outras mulheres e consolidou um marco de representatividade no legislativo cachoeirense.

Em 2019, Leonilda foi homenageada naCâmara Municipal, pelo então presidente Alexon Cypriano. Como reconhecimento por sua contribuição, ela dá nome à Ouvidoria da Mulher, que funciona no Espaço Cidadão, no térreo do prédio do legislativo municipal, criada para garantir acolhimento e orientação a mulheres vítimas de violência.

O presidente da Câmara, vereador Alexandre Maitan (União Brasil), lamentou a morte de Dona Nega e destacou sua importância histórica. “Dona Nega foi um símbolo de coragem e representatividade. Em um período em que poucas mulheres se faziam presentes na política, ela mostrou força e determinação. Seu legado continuará vivo na história do nosso município e na luta por mais mulheres ocupando espaços de decisão. Em nome da Câmara Municipal, deixo nosso respeito e solidariedade aos familiares e amigos”.