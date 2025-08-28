Mãe é presa suspeita de matar bebê de nove meses envenenado

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um bebê de nove meses ocorrida na noite da última terça-feira (26), em Sapopemba, na zona leste da capital. De acordo com laudo do exame necroscópico, a vítima teria sido envenenada.

A mãe foi ouvida e presa. A defesa dela não foi localizada. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Um inquérito foi instaurado pelo 42° Distrito Policial (Parque São Lucas), que requisitou exames periciais, além de diligências no Centro de Educação Infantil (CEI) em que a criança ficava.

Também são feitas buscas na residência onde morava o bebê – e na de familiares. O caso segue sob investigação para que todos os fatos sejam esclarecidos.