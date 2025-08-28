VÍDEO | Após sequestrar mulher, homem é surpreendido em posto de combustível

Uma mulher, de 28 anos, conseguiu escapar do ex-companheiro após ser vítima de estupro e sequestro em Minas Gerais. O caso ocorreu em Corinto, no interior do estado, quando a vítima aproveitou a presença de uma viatura da Polícia Militar em um posto de combustíveis para pedir socorro. Câmeras de segurança registraram toda a ação.

O agressor, de 35 anos, havia sequestrado a vítima em Conceição do Mato Dentro, após ameaçá-la com uma faca e obrigá-la a entrar no carro. Segundo a polícia, ele pretendia levá-la até a cidade de Joaquim Felício.

As imagens de segurança mostram o momento em que o veículo do homem chega ao posto para abastecer. A mulher, visivelmente abalada, coloca as mãos na cabeça, tira o cinto de segurança e demonstra sinais de desespero ao perceber a aproximação da viatura policial.

Enquanto o agressor sai e retorna ao carro em diferentes momentos, a vítima se mantém atenta. Quando nota a aproximação da polícia, aproveita a oportunidade, abre a porta do automóvel e corre em direção à viatura. A ação rápida dos militares permitiu que ela fosse acolhida imediatamente.

Na sequência, os policiais imobilizaram o homem e o conduziram à delegacia da Polícia Civil. A prisão em flagrante foi confirmada pelos crimes de estupro, ameaça, sequestro e cárcere privado.

Veja o vídeo