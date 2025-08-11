Mais de 70 idosos recebem atendimento em ação de saúde ocular em Cachoeiro

No último sábado (9), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), promoveu, no Centro de Convivência Vovó Matilde, no bairro São Geraldo, uma importante ação voltada à saúde ocular da população idosa.
A iniciativa foi realizada em parceria com o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), por meio do Projeto Heci-Ver, e com o Instituto dos Olhos. Ao todo, 70 pessoas da terceira idade receberam consultas, exames e encaminhamentos para cirurgias, sendo retiradas da fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).
Entre os principais encaminhamentos e procedimentos realizados, destacam-se:
- Cirurgia de catarata: 22 casos
- Cirurgia de pterígio: 3 casos
- Retina: 1 caso
- Capsulotomia: 8 casos
- Refração: 31 casos
- Exames de tomografia de coerência óptica (OCT): 5 casos
O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, ressaltou a importância do trabalho conjunto. “Ações como essa garantem qualidade de vida e mais dignidade aos nossos idosos, além de reduzir a demanda reprimida do SUS. Agradecemos ao Hospital Evangélico, ao Instituto dos Olhos, aos médicos, profissionais de saúde e a todos os nossos servidores que se dedicaram para tornar este momento possível”, afirmou.
“Levar o Projeto HECI-Ver ao Centro de Convivência é resultado de um trabalho conjunto: Conselho do Idoso, Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes), Hospital Evangélico via Instituto dos Olhos e empresas parceiras. Juntos, podemos fazer muito mais pelos nossos idosos”, destacou Jathi Moreira, representante do Hospital Evangélico, do setor de Projetos do Heci, destacou.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Hospital Evangélico, já planeja uma nova edição da ação para daqui a 90 dias, com a meta de atender 200 pessoas.
