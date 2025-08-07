Marcos do Val aparece com esparadrapo na boca e exibe tornozeleira no Senado

O senador capixaba Marcos do Val (Podemos), apareceu com esparadrapo na boca e exibiu a tornozeleira eletrônica, que usa desde a última segunda-feira (4), em um vídeo da senadora Damares Alves (PL-DF), gravado no Senado Federal na última quarta-feira (6).

No vídeo, a senadora diz que “o time que está aqui não aceita nenhum acordo, que coloca em risco o mandato do senador Marcos do Val. Nenhum acordo. Primeiro: o senador Marcos do Val não tem nenhuma condenação, mas que isso: nenhuma denúncia contra ele. Negociar o que? Não temos nada a negociar com relação ao mandato dele”, disse.

Leia também: Senador Marcos do Val é abordado em aeroporto pela PF para colocar tornozeleira

“Segundo que temos aqui um filho que está proibido de visitar a própria mãe que está com câncer. Temos aqui uma série de violações de direitos humanos. Não é condenado, não é denunciado e está usando uma tornozeleira, que um pedófilo usa, que um assassino usa, que bandido usa. Tem alguma coisa de muita estranha acontecendo nessa nação ou não tem”, indaga a senadora.

Entenda o caso

Marcos do Val (Podemos) foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã da última segunda-feira (4), no aeroporto de Brasília. Desde então, ele passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O uso do aparelho ocorre após Do Val voltar ao Brasil depois de sair do país sem autorização do Supremo e passar cerca de 10 dias nos Estados Unidos. A tornozeleira foi instalada no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF). Do Val estava acompanhado do advogado Iggor Dantas.

Marcos do Val viajou para Orlando, nos EUA, durante o recesso parlamentar — mesmo sendo alvo de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Em agosto do ano passado, Moraes determinou a apreensão dos passaportes de Do Val, inclusive o diplomático, e o bloqueio de R$ 50 milhões da conta dele, no âmbito de um inquérito aberto pela PF para apurar ofensas e ataques contra investigadores da instituição.