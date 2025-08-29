Segurança

Mimoso do Sul: foragido do Iases é apreendido suspeito de furtar motocicleta

De acordo com a Polícia Militar, o jovem estaria escondido em uma residência localizada em um beco do bairro.

Iases - Unidade de Internação Sul
Foto: Divulgação Iaes

Um adolescente foi apreendido na última quinta-feira (28) no bairro Vista Alegre, em Mimoso do Sul. Ele é suspeito de envolvimento no furto de uma motocicleta registrado na última terça-feira (26), no munícpio.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem estaria escondido em uma residência localizada em um beco do bairro. Durante a ação, as equipes da Força Tática encontraram o suspeito.

Ainda segundo a PM, o adolescente estava foragido do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES). Após a abordagem, ele foi conduzido e apresentado à 7ª Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro.

