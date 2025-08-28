VÍDEO | Cavalo é morto durante abordagem da PM em Cariacica e causa revolta

Um cavalo morreu durante uma abordagem da Polícia Militar (PMES), nesta quarta-feira (27), em Cariacica Sede. De acordo com populares, a ocorrência começou após denúncia de som alto na região e terminou com disparo efetuado por uma policial contra o animal.

Segundo a PM, o suspeito e dono do animal, um homem de 32 anos, estava embriagado e montado no animal quando começou a discutir com os militares. Além desobedecer a ordem para se afastar, o homem reagiu na tentativa de atingir uma policial e chegou ainda a usar o cavalo para intimidar a militar.

Diante da ameaça, a policial, segundo a polícia, teria utilizado spray de pimenta, mas o suspeito não obedeceu às ordens. Para se defender e preservar a sua integridade física, a militar efetuou um disparo, que atingiu e levou a morte do animal.

O suspeito foi detido e deverá responder por tentativa de homicídio e por maus-tratos contra animais. A situação causou revolta na população.

