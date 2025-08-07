Mimoso do Sul: Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em aberto

Um homem com mandado de prisão em aberto foi localizado na manhã desta quinta-feira (07), enquanto trabalhava como operador de retroescavadeira às margens da Rodovia Rubens Rangel, próximo à entrada do bairro Cidade Nova, em Mimoso do Sul.

A Polícia Civil repassou as informações à guarnição de serviço da RP 4862, que se deslocou até o local indicado e localizou o suspeito. Ele foi detido, cientificado do mandado de prisão e teve seus direitos constitucionais informados.

Leia também: Crueldade! Idoso de 70 anos é agredido pelo filho em Cachoeiro

O indivíduo foi conduzido no compartimento de segurança até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi entregue à autoridade policial competente.