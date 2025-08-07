Segurança

Crueldade! Idoso de 70 anos é agredido pelo filho em Cachoeiro

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Fachada da Santa Casa de Cachoeiro
Foto: Divulgação

Um idoso de 70 anos foi agredido pelo próprio filho, de 32 anos, no bairro Novo Parque. A vítima apresentava ferimentos no pescoço. A Guarda Civil Municipal foi acionada pela esposa do idoso, de que estava aparentava desespero e chovara pedindo ajuda.

A equipe seguiu para o local e encontrou o agressor descontrolado. Diante da situação, a guarnição imobilizou o filho e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar atendimento à vítima. Em seguida, ele foi encaminhado ao hospital acompanhado pela esposa.

O autor da agressão foi conduzido à delegacia e entregue à autoridade competente, sem lesões ou marcas de maus-tratos.

Assuntos:

AgressãoCachoeiro de ItapemirimGuarda Civil Municipal

